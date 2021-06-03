Новая спортивная площадка появилась на Ланской улице

На площадке могут заниматься физкультурой и спортом люди разного возраста и уровня подготовки.

На Ланской улице в Петербурге открыли спортивное общественное пространство по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Об этом сообщили в Смольном 6 августа.

На площадке могут заниматься физкультурой и спортом люди разного возраста и уровня подготовки. Специалисты сохранили зеленые насаждения и дополнительно озеленили территорию. А еще установлено наружное освещение.

Площадь пространства составляет более 3,6 тыс. "квадратов", оборудованы площадка для стритбола и воркаут-зона, установлены стена для скалолазания и тренажеры.

По словам губернатора Александра Беглова, в этом году обустроят свыше 50 объектов в разных районах.

Ранее мы рассказывали о том, что прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко