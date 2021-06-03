Новая спортивная площадка появилась на Ланской улице

На Ланской улице в Петербурге открыли спортивное общественное пространство по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Об этом сообщили в Смольном 6 августа.
На площадке могут заниматься физкультурой и спортом люди разного возраста и уровня подготовки. Специалисты сохранили зеленые насаждения и дополнительно озеленили территорию. А еще установлено наружное освещение.
Площадь пространства составляет более 3,6 тыс. "квадратов", оборудованы площадка для стритбола и воркаут-зона, установлены стена для скалолазания и тренажеры.
По словам губернатора Александра Беглова, в этом году обустроят свыше 50 объектов в разных районах.
Ранее мы рассказывали о том, что прогулочная зона появится возле Василеостровского рынка.
Фото: Telegram / Сергей Петриченко
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