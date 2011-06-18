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Новое пожарное депо появится в Красногвардейском районе
Сегодня, 9:08
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Новое пожарное депо появится в Красногвардейском районе

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В настоящее время строительство объекта выполнено на 65%.

В 2025 году в Красногвардейском районе появится новое пожарное депо. Разрешение на проведение работ выдал петербургский Госстройнадзор накануне. 

Пожарная часть на пересечении Зотовского и Волго-Донского проспектов будет рассчитана на 189 сотрудников. Высота построек составит от одного до трех этажей. 

Возведут главный корпус, закрытый гараж для резервной техники на четыре пожарных автомобиля, газовую котельную и учебно-тренировочную башню. Кроме того, на участке сделают пространство для отдыха и 100-метровую беговую дорожку. 

В настоящее время строительство объекта выполнено на 65%.

Ранее мы рассказывали о том, что старейшее троллейбусное депо в Петербурге реконструируют. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: красногвардейский район, пожарное депо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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