Новое пожарное депо появится в Красногвардейском районе

В настоящее время строительство объекта выполнено на 65%.

В 2025 году в Красногвардейском районе появится новое пожарное депо. Разрешение на проведение работ выдал петербургский Госстройнадзор накануне.

Пожарная часть на пересечении Зотовского и Волго-Донского проспектов будет рассчитана на 189 сотрудников. Высота построек составит от одного до трех этажей.

Возведут главный корпус, закрытый гараж для резервной техники на четыре пожарных автомобиля, газовую котельную и учебно-тренировочную башню. Кроме того, на участке сделают пространство для отдыха и 100-метровую беговую дорожку.

В настоящее время строительство объекта выполнено на 65%.

Ранее мы рассказывали о том, что старейшее троллейбусное депо в Петербурге реконструируют.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга