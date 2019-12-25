Старейшее троллейбусное депо в Петербурге реконструируют

Все работы должны быть завершены до конца сентября 2026 года.

Комитет по государственным закупкам Санкт-Петербурга объявил тендер на реконструкцию здания депо в ОСП "Троллейбусный парк №1" на Сызранской улице, дом 15, литера Ж. Оно должно быть адаптировано для нужд СПб ГУП "Горэлектротранс", включая использование наземного электротранспорта с увеличенной автономностью. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,514 миллиарда рублей, информация доступна на сайте государственных закупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести капитальный ремонт здания депо, заменить внутренние и внешние инженерные сети и восстановить благоустройство территории. Все работы должны быть завершены до конца сентября 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября, а итоги будут подведены 24 октября.

Ранее мы сообщили о том, что модернизация трамваев обойдется "Горэлектротрансу" в 442 млн рублей.

Фото: citywalls.ru