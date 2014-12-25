  1. Главная
В ЦВЛ "Детская психиатрия" имени Мнухина появилось отделение психосоциальной реабилитации
Сегодня, 12:24
Главными пациентами являются дети из семей участников СВО и ребята, приехавшие из новых регионов.

В Центре восстановительного лечения "Детская психиатрия" имени С. С. Мнухина появилось стационарное отделение психосоциальной реабилитации на 30 коек. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга 12 февраля. 

Новое отделение – первое в стране: оно оказывает специализированную помощь за счет городского бюджета. Главными пациентами являются дети из семей участников СВО и ребята, приехавшие из новых регионов. 

У многих из них, к сожалению, погибли родители. Мы первыми в России открыли для них такое отделение. Это очень важно для нашего города и страны. Все эти дети переживают боль, утрату, мучаются страхами. Им нужно оказывать помощь. 

Александр Беглов, губернатор 

В отделении обустроены палаты, лечебные кабинеты, палата матери и ребенка, столовая и игровая комната. Центр получил также сертификат на приобретение стоматологической установки. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете врачи сохранили почку младенцу из Калининграда. 

Фото: пресс-служба комздрава Петербурга 

Теги: дети, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

