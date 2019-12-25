Марию Мельникову назначили зампредседателя комитета имущественных отношений Петербурга

Она вступает в должность с понедельника.

С сегодняшнего дня, 17 августа, в петербургском комитете имущественных отношений будет работать еще один заместитель председателя. На должность назначили Марию Мельникову, сообщила пресс-служба Смольного.

Мельникова будет координировать и контролировать деятельность Нормативно-методического управления и Управления мониторинга, анализа и межведомственного взаимодействия, а также координирует деятельность Правового управления.

Сообщается, что с 1996 по 2012 год новый зампредседателя работала на различных должностях в органах регистрации прав на недвижимое имущество Петербурга и области. Затем в течение восьми лет ― в министерстве юстиции РФ.

Напомним, на данный момент комитет возглавляет Леонид Кулаков. Ранее он был первым заместителем главы администрации губернатора Петербурга.

Фото: gov.spb.ru