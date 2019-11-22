Леонид Кулаков станет главой петербургского комитета имущественных отношений

Освобожденного с этого поста Валерия Калугина назначили замруководителя Администрации Губернатора.

В петербургском комитете имущественных отношений произошли кадровые перестановки: председателем комитета стал Леонид Кулаков. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Занимавший этот пост ранее Валерий Калугин с 24 апреля официально освобожден от должности, решение закреплено распоряжением городского правительства. Теперь Калугин станет замруководителя администрации губернатора и вступит в должность 27 апреля. В этот же день на новую работу официально заступит и Кулаков.

Отмечается, что Леонид Кулаков возглавлял Комитет по строительству с февраля 2018 года по январь текущего года, а с января по конец апреля трудился первым замруководителя администрации губернатора.

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Фото: Piter.TV