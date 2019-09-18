Глава компании "СКА Арена" Игорь Забиран перешел в "Стройтрансгаз"

На освободившийся пост назначили Алексея Флегантова.

Гендиректор ООО "СКА Арена" Игорь Забиран ушел с должности, перейдя в АО "Стройтрансгаз" 23 апреля. Освободившуюся должность занял Алексей Флегантов, ранее работавший замгендиректора организации. Об этом Piter.TV сообщили в самой компании.

Забиран работал в "СКА Арене" с июля 2019 года, компания реконструирует недавно разрушенный СКК "Петербургский". Ледовую арену планируют построить к маю 2023 года, финансовое вложение в проект оценивается в 25 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.TV