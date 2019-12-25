Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева.

Глава министерства здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова ушла в отставку по собственному желанию. Сегодня её последний рабочий день, с понедельника она уже не выйдет на работу. Об этом сообщили в региональном правительстве.

С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева. Сказано в сообщении

Отметим, что до этого Леонтьева занимала должность первого заместителя министра здравоохранения региона.

До этого глава федерального Минпромторга Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области за то, что они до сих пор не подали заявки на поставки средств индивидуальной защиты.

Ранее Мишустин отправил в отставку замминистра промышленности и торговли Овсянникова.