Овсянникова уволили после скандала в аэропорту Ижевска.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Мишустин отправил в отставку замминистра промышленности и торговли Овсянникова. Об этом сообщили в партии "Единая Россия".

Известно, что Овсянникова уволили после скандала в аэропорту Ижевска.

Единая Россия" настаивала на этом решении. 8 апреля Овсянникова исключили из партии "за хамское поведение сказано в Telegram-канале партии

Напомним, что инцидент произошел 5 апреля. Как оказалось, Овсянников несколько раз проходил рамки металлоискателя, потому что детектор фиксировал наличие у него металлических предметов. В итоге замминистр промышленности и торговли нецензурно выругался на сотрудников аэропорта.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным.

Видео:СРБ62/YouTube