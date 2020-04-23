Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Объём поддержки всех многодетных семей для улучшения жилищных условий может составить более 1 млн рублей.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что правительство России выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что объем подержки многодетных семей составит более 1 млн рублей.

С учётом расширенного материнского капитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей сказано в сообщении

Согласно данным аналитиков, соответствующая сумма поможет 21 тыс. российских семей.

Ранее мы сообщали о том, что Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за пандемии.

Видео:government.ru