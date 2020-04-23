Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за пандемии

Он добавил, что у Москвы оптимальный режим самоизоляции.

В четверг, 23 апреля, стало известно, что Собянин не намерен вводить в Москву войска из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Собянина, москвичи соблюдают режим самоизоляции. Кроме того, он считает у Москвы оптимальный режим самоизоляции.

Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария



отметил он

По последним данным, в Москве 33 тысячи 940 заболевших коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве.

Видео:Блог Собянина, BBC News/YouTube