Замглавы администрации Красногвардейского района стал Андрей Дубовой

Ранее эту должность занимал Сергей Храбрый.

В администрации Красногвардейского района Петербурга произошли изменения. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации 24 октября.

Так, курировать сферу благоустройства и ЖКХ в районе теперь будет новый заместитель главы администрации Андрей Дубовой. Он является местным жителем, многодетным отцом и имеет опыт работы в жилищно-коммунальной сфере.

Отмечается, что ранее эту должность занимал Сергей Храбрый.

Ранее на Piter.TV: председателем Жилищного комитета Петербурга стал Денис Удод.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга