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Замглавы администрации Красногвардейского района стал Андрей Дубовой
Сегодня, 14:59
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Замглавы администрации Красногвардейского района стал Андрей Дубовой

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Ранее эту должность занимал Сергей Храбрый.

В администрации Красногвардейского района Петербурга произошли изменения. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации 24 октября. 

Так, курировать сферу благоустройства и ЖКХ в районе теперь будет новый заместитель главы администрации Андрей Дубовой. Он является местным жителем, многодетным отцом и имеет опыт работы в жилищно-коммунальной сфере. 

Отмечается, что ранее эту должность занимал Сергей Храбрый. 

Ранее на Piter.TV: председателем Жилищного комитета Петербурга стал Денис Удод. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: администрация красногвардейского района, андрей дубовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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