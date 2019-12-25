На Московском шоссе построят ЗАГС за 584 млн рублей

Здание будет двухэтажным с подвалом.

В Московском районе Петербурга построят здание отдела записи актов гражданского состояния. Соответствующий конкурс был размещен ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 584,7 млн рублей, итоги подведут 26 марта.

ЗАГС возведут между домами 3к3 и 5 по Московскому шоссе, в парке Городов-Героев. Площадь участка – около 0,5 гектара. Здание будет двухэтажным с подвалом. В подвале разместят технические помещения, туалеты, архив и гардероб. На первом этаже оборудуют фуршетный зал и вестибюль для гостей, на втором – залы для регистрации браков и рождения, зимний сад, гостиные, комнаты жениха и невесты, а также служебные помещения.

Все работы должны завершить к концу марта 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что вторую сцену МДТ в Петербурге построят за счет федерального бюджета.

Фото: пресс-служба администрации Московского района Петербурга