Губернатор поддержал идею построить спорткомплекс с бассейном в Петербурге

Власти города встретились с участниками чемпионата мира по плаванию в Будапеште, на котором команда из России заняла второе место.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели встречу с спортсменами российской сборной по плаванию на короткой воде. Пловцы из Петербурга завоевали 9 из 10 медалей команды России на чемпионате мира в Будапеште, – рассказали в парламенте Северной столицы.

Это очень серьёзный прорыв на международной арене. Вы первые, вас запомнят навсегда. Конечно, в Петербурге давно сложились традиции в части плавания. Поэтому хочу пожелать вам не только их поддерживать, а преумножать достижения в этом виде спорта. Следующим летом состоится Чемпионат на длинной воде. Уверен, мы снова будем вами гордиться. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Также во время встречи Бельский рассказал об изменениях в "Социальном кодексе" Петербурга, согласно которым меры поддержки местных спортсменов будут продлены еще на три года.

В свою очередь пловцы выступили с предложением создать в городе на Неве новый спортивный комплекс с бассейном, в котором будут проходить соревнования мирового уровня. Губернатор Северной столицы идею атлетов поддержал.

Ранее мы рассказывали, что Максим Лифинцев завоевал 5 золотых медалей на прошедшем чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга