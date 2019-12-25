Новый спорткомплекс откроется в бывшей Пробирной палате на набережной канала Грибоедова до конца месяца

Комплекс станет многофункциональным спортивным центром.

До конца текущего месяца запланировано открытие нового спортивного комплекса в здании бывшейПробирной палаты на набережной канала Грибоедова. Об этом информирует пресс-служба администрации Петроградского района Петербурга.

Все реставрационные работы проводились под строгим наблюдением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сохранены оригинальные конструкции здания и фасад вдоль улицы Канарской.

Комплекс станет многофункциональным спортивным центром, расположенным рядом с каналом Грибоедова, и объединит пространство для активного отдыха, включающее 25-метровый плавательный бассейн, универсальные тренажерные залы и помещения для занятий боевыми искусствами.

Фото: Telegram / Петроградский район СПб