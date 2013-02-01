Базу для ремонта коммунальной техники создадут в промзоне "Ржевка"

Строящийся объект обеспечит дополнительную инфраструктуру для поддержки основной производственной деятельности компании.

На рабочей встрече губернатора Петербурга с представителями городского правительства объявлено о планах компании "Митракс" организовать в промышленной зоне "Ржевка" на улице Коммуны новую базу с испытательной площадкой для технического обслуживания и ремонта коммунальной техники. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Новая база будет использоваться для обслуживания машин, используемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Строящийся объект обеспечит дополнительную инфраструктуру для поддержки основной производственной деятельности компании.

Комплекс представляет собой двухэтажное здание, включающее испытательный полигон и собственную котельную. Общая максимальная площадь сооружения составит 15 тысяч квадратных метров. Проект рассчитан на реализацию в течение 54 месяцев, одновременно продлевая инвестиционные условия аренды соответствующего земельного участка.

Фото: Правительство Петербурга