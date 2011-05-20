Расходы на строительство метро до 2028 года утвердили в Смольном

В частности, 500 миллионов рублей в 2026 году будут направлены на завершение работ по открытому в прошлом году отрезку оранжевой ветки метро "Спасская" — "Горный институт".

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил распределение бюджетных ассигнований по отдельным объектам в рамках реализации адресной инвестиционной программы на период 2026—2028 годов.

В частности, 500 миллионов рублей в 2026 году будут направлены на завершение работ по открытому в прошлом году отрезку оранжевой ветки метро "Спасская" — "Горный институт". Строительство промежуточной станции "Театральная" потребует значительных вложений: финансирование проектирования и возведения выхода запланировано в объёме 1 млрд рублей ежегодно в первые два года и 3,8 млрд рублей в третий год. Общий объём затрат составит 22,5 млрд рублей, запуск станции намечен на 2029 год.

Значительный объем финансирования предусмотрен и для продолжения Красносельско-Калининской линии метрополитена: на участке от станции "Путиловская" до "Каретная" запланировано выделение средств в объеме 6,4 млрд рублей в 2026 году, 24,3 млрд рублей в 2027 году и 25 млрд рублей в 2028 году.

Параллельно стартуют инвестиции в последующий участок Красносельско-Калининской линии — от "Каретной" до "Суворовской-1". Финансирование на этот объект запланировано следующим образом: 8,3 млрд рублей в 2026 году, 18,5 млрд рублей в 2027 году и 20 млрд рублей в 2028 году.

Кроме того, 2,5 млрд рублей на протяжении трёх лет планируется направить на разработку проекта продления фиолетовой линии метро от станции "Комендантский проспект" до "Коломяжской". Предполагается, что итоговая сумма расходов на реализацию данного проекта приблизится к 200 миллиардам рублей.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы – мы строим метро!

