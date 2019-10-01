В Петербурге разработали сайт, который временно заменит систему "Правосудие"

В Петербурге создали сайт судов общей юрисдикции. Портал станет временной заменой системы ГАС "Правосудие", рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 22 октября.

Ищите свои дела, смотрите залы, судей, читайте решения и пр. Мы собрали для вас все на одном сайте! Оговорюсь, наша разработка будет доступна, пока не восстановится работа сайтов. Это временное решение.

Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга