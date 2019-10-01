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В Петербурге разработали сайт, который временно заменит систему "Правосудие"
Сегодня, 14:08
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В Петербурге разработали сайт, который временно заменит систему "Правосудие"

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Сайты российских судов перестали работать 7 октября.

В Петербурге создали сайт судов общей юрисдикции. Портал станет временной заменой системы ГАС "Правосудие", рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 22 октября. 

Ищите свои дела, смотрите залы, судей, читайте решения и пр. Мы собрали для вас все на одном сайте! Оговорюсь, наша разработка будет доступна, пока не восстановится работа сайтов. Это временное решение. 

Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга 

Напомним, сайты российских судов перестали работать 7 октября. 

Фото: скриншот с сайта судов общей юрисдикции Петербурга

Теги: сайт, суды петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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