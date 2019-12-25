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Вадим Гришков стал ректором университета им. П.Ф. Лесгафта
Сегодня, 18:31
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Вадим Гришков стал ректором университета им. П.Ф. Лесгафта

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В среду членам учёного совета его представил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Назначен новый руководитель Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Ректором стал Вадим Гришков. Об этом сообщили в НШУ. 

Гришков стал исполняющим обязанности ректора. В среду членам учёного совета его представил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Известно, что Вадим Гришков — кандидат экономических наук, управленец, имеющий успешный опыт работы в сфере экономики, финансов, правового регулирования. Он написал 39 научных публикаций. Стал автором исследований в сфере управления и финансового оздоровления.

Ранее мы писали, что волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей.

Фото:  lenoblzaks.ru

Теги: вадим гришков, образование, спорт, университет лесгафта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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