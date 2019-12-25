Вадим Гришков стал ректором университета им. П.Ф. Лесгафта

В среду членам учёного совета его представил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Назначен новый руководитель Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Ректором стал Вадим Гришков. Об этом сообщили в НШУ.

Гришков стал исполняющим обязанности ректора. В среду членам учёного совета его представил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Известно, что Вадим Гришков — кандидат экономических наук, управленец, имеющий успешный опыт работы в сфере экономики, финансов, правового регулирования. Он написал 39 научных публикаций. Стал автором исследований в сфере управления и финансового оздоровления.

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