Волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Вещи и продукты можно принести до 9 сентября. Пункт приема работает на Университетской набережной, д. 13б (2‑й этаж, помещения 2‑6) по средам и четвергам с 14 до 18 часов. Еще один волонтерский центр работает в Петергофе на Университетском проспекте, 28, кабинет 4329. Он работает по вторникам и четвергам с 11 до 14 часов и с 15 до 17 часов.
Список вещей, которые принимают волонтеры:
- Пледы
- Продуктовые наборы или индивидуальные рационы питания
- Электроплитка 1 конфорка д.15
- Электрический чайник 1,8 л
- Набор посуды пластик на 2-4 персоны, в ассортименте
- Салфетки влажные, 100 л
- Полотенца бумажные, упаковка 2 рулона
- Зубная паста
- Зубная щетка
- Мыло
- Пушки тепловые прямого нагрева
- Консервы мясные
- Молоко сгущенное
- Консервы рыбные
- Консервы мясорастительные
- Детекторы обнаружения дронов
- Молоко сухое пэт пакет (РБ) 300 гр
- Пашет
- Вода питьевая пэт (РФ)1,5л
- Шампунь
- Стиральный порошок
- Подгузники No 2, No 3, No 4, No 5, No 6
- Детское питание (пюре овощные, мясные)
- Детское питание (смеси)
- Каши сухие молочные (сухие)
- Мочалки
- Генераторы
- Постельное белье (1,5), одеяла (1,5), подушки
- Станки для бритья одноразовые
- Одноразовые пеленки
- Футболки в ассортименте (размерный ряд от 44 до 60)
- Футболки детские в ассортименте (рост от 74 см до 158 см)
- Шлепанцы резиновые взрослые (размерный ряд от 36 до 45)
- Шлепанцы резиновые детские (размерный ряд от 22 до 36)
- Детская одежда (возраст от 1 до 2 лет)
- Ночные женские сорочки (размерный ряд от 46 до 60)
- Костюмы спортивные мужские (размерный ряд от 46 до 60)
- Костюмы спортивные женские (размерный ряд от 46 до 60)
- Трусы женские (размерный ряд от 46 до 60)
- Трусы мужские (размерный ряд от 46 до 60)
- Трусы детские (от 1 года до 14 лет)
- Носки в ассортименте мужские, женские, детские)
- Наволочки, простыни
- Полотенца
Ранее мы писали, что в Пушкине собирают гуманитарную помощь для Курской области.
Фото: Pxhere
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