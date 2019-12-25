Вещи и продукты можно принести до 9 сентября.

Волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Вещи и продукты можно принести до 9 сентября. Пункт приема работает на Университетской набережной, д. 13б (2‑й этаж, помещения 2‑6) по средам и четвергам с 14 до 18 часов. Еще один волонтерский центр работает в Петергофе на Университетском проспекте, 28, кабинет 4329. Он работает по вторникам и четвергам с 11 до 14 часов и с 15 до 17 часов.

Список вещей, которые принимают волонтеры:

Пледы

Продуктовые наборы или индивидуальные рационы питания

Электроплитка 1 конфорка д.15

Электрический чайник 1,8 л

Набор посуды пластик на 2-4 персоны, в ассортименте

Салфетки влажные, 100 л

Полотенца бумажные, упаковка 2 рулона

Зубная паста

Зубная щетка

Мыло

Пушки тепловые прямого нагрева

Консервы мясные

Молоко сгущенное

Консервы рыбные

Консервы мясорастительные

Детекторы обнаружения дронов

Молоко сухое пэт пакет (РБ) 300 гр

Пашет

Вода питьевая пэт (РФ)1,5л

Шампунь

Стиральный порошок

Подгузники No 2, No 3, No 4, No 5, No 6

Детское питание (пюре овощные, мясные)

Детское питание (смеси)

Каши сухие молочные (сухие)

Мочалки

Генераторы

Постельное белье (1,5), одеяла (1,5), подушки

Станки для бритья одноразовые

Одноразовые пеленки

Футболки в ассортименте (размерный ряд от 44 до 60)

Футболки детские в ассортименте (рост от 74 см до 158 см)

Шлепанцы резиновые взрослые (размерный ряд от 36 до 45)

Шлепанцы резиновые детские (размерный ряд от 22 до 36)

Детская одежда (возраст от 1 до 2 лет)

Ночные женские сорочки (размерный ряд от 46 до 60)

Костюмы спортивные мужские (размерный ряд от 46 до 60)

Костюмы спортивные женские (размерный ряд от 46 до 60)

Трусы женские (размерный ряд от 46 до 60)

Трусы мужские (размерный ряд от 46 до 60)

Трусы детские (от 1 года до 14 лет)

Носки в ассортименте мужские, женские, детские)

Наволочки, простыни

Полотенца

Ранее мы писали, что в Пушкине собирают гуманитарную помощь для Курской области.

Фото: Pxhere