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Волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей
Сегодня, 12:08
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Волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей

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Вещи и продукты можно принести до 9 сентября.

Волонтёрский центр СПбГУ открыл сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Вещи и продукты можно принести до 9 сентября. Пункт приема работает на Университетской набережной, д. 13б (2‑й этаж, помещения 2‑6) по средам и четвергам с 14 до 18 часов. Еще один волонтерский центр работает в Петергофе на Университетском проспекте, 28, кабинет 4329. Он работает по вторникам и четвергам с 11 до 14 часов и с 15 до 17 часов. 

Список вещей, которые принимают волонтеры: 

  • Пледы
  • Продуктовые наборы или индивидуальные рационы питания
  • Электроплитка 1 конфорка д.15
  • Электрический чайник 1,8 л
  • Набор посуды пластик на 2-4 персоны, в ассортименте
  • Салфетки влажные, 100 л
  • Полотенца бумажные, упаковка 2 рулона
  • Зубная паста
  • Зубная щетка
  • Мыло
  • Пушки тепловые прямого нагрева
  • Консервы мясные
  • Молоко сгущенное
  • Консервы рыбные
  • Консервы мясорастительные
  • Детекторы обнаружения дронов
  • Молоко сухое пэт пакет (РБ) 300 гр
  • Пашет
  • Вода питьевая пэт (РФ)1,5л
  • Шампунь
  • Стиральный порошок
  • Подгузники No 2, No 3, No 4, No 5, No 6
  • Детское питание (пюре овощные, мясные)
  • Детское питание (смеси)
  • Каши сухие молочные (сухие)
  • Мочалки
  • Генераторы
  • Постельное белье (1,5), одеяла (1,5), подушки
  • Станки для бритья одноразовые
  • Одноразовые пеленки
  • Футболки в ассортименте (размерный ряд от 44 до 60)
  • Футболки детские в ассортименте (рост от 74 см до 158 см)
  • Шлепанцы резиновые взрослые (размерный ряд от 36 до 45)
  • Шлепанцы резиновые детские (размерный ряд от 22 до 36)
  • Детская одежда (возраст от 1 до 2 лет)
  • Ночные женские сорочки (размерный ряд от 46 до 60)
  • Костюмы спортивные мужские (размерный ряд от 46 до 60)
  • Костюмы спортивные женские (размерный ряд от 46 до 60)
  • Трусы женские (размерный ряд от 46 до 60)
  • Трусы мужские (размерный ряд от 46 до 60)
  • Трусы детские (от 1 года до 14 лет)
  • Носки в ассортименте мужские, женские, детские)
  • Наволочки, простыни
  • Полотенца

Ранее мы писали, что в Пушкине собирают гуманитарную помощь для Курской области.

Фото: Pxhere

Теги: гуманитарная помощь, курская область, липецкая область, спбгу
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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