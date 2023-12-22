Воздух в Петербурге 27 марта прогрелся до +10 градусов

Ранее Михаил Леус сообщил, что к 17:00 столбики термометров на городской станции показали +9,8 градусов.

В 21:30 в среду, 27 марта, в Петербурге обновился температурный максимум 2024 года. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Воздух сегодня прогрелся до +10 градусов. При этом, по словам специалиста, температурный максимум будет "царствовать недолго" и уже завтра, 28 марта, обновится.

Ранее Михаил Леус сообщил, что к 17:00 столбики термометров на городской станции показали +9,8 градусов, и этот показатель являлся самым высоким с начала года.

Кроме того, главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что выше +10 градусов температура воздуха поднималась последний раз только 1 ноября 2023 года. В тот день был перекрыт дневной экстремум температуры достижением +11,7 градусов.

Фото: Piter.TV