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Воздух в Петербурге 27 марта прогрелся до +10 градусов
Сегодня, 22:51
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Воздух в Петербурге 27 марта прогрелся до +10 градусов

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Ранее Михаил Леус сообщил, что к 17:00 столбики термометров на городской станции показали +9,8 градусов.

В 21:30 в среду, 27 марта, в Петербурге обновился температурный максимум 2024 года. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

Воздух сегодня прогрелся до +10 градусов. При этом, по словам специалиста, температурный максимум будет "царствовать недолго" и уже завтра, 28 марта, обновится.

Ранее Михаил Леус сообщил, что к 17:00 столбики термометров на городской станции показали +9,8 градусов, и этот показатель являлся самым высоким с начала года. 

Кроме того, главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что выше +10 градусов температура воздуха поднималась последний раз только 1 ноября 2023 года. В тот день был перекрыт дневной экстремум температуры достижением +11,7 градусов. 

Фото: Piter.TV

Теги: михаил леус, температурный максимум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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