В Петербурге обновлен температурный максимум 2024 года

К 17:00 столбики термометров на городской станции показали +9,8 градусов.

Температурный максимум 2024 года обновлен в Петербурге 27 марта. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

К 17:00 столбики термометров на городской станции показали +9,8 градусов, что является самым высоким показателем температуры воздуха, который зафиксирован в этом году. Это на градус выше, чем было у прежнего лидера – 17 марта.

Однако результат – не окончательный. Точное значение сегодняшней максимальной температуры воздуха станет известно после 21:00, когда снимут показания с максимального термометра.

Кроме того, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, выше +10 градусов температура поднималась последний раз только 1 ноября 2023 года. Тогда был перекрыт дневной экстремум температуры достижением +11,7 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 28 марта воздух прогреется до +14 градусов.

Фото: Piter.TV