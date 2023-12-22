В Ленобласти 28 марта воздух прогреется до +14 градусов

В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В Ленинградской области в четверг, 28 марта, ожидается тёплая погода без существенных осадков. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +9...+14 градусов, у водоемов до +6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС