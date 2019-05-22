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В Петербурге на треть обновился состав Общественной палаты
Сегодня, 15:23
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В Петербурге на треть обновился состав Общественной палаты

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Палата осуществляет свою деятельность на общественных началах.

В Петербурге прошло первое заседание Общественной палаты второго созыва. Новым председателем стала Ирина Соколова. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее Общественную палату возглавляла Нина Кукурузова – директор "Санкт-Петербургского Двореца культуры работников просвещения". В целом состав палаты обновился на 1/3. Ведомство обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления и решение экономических и социальных вопросов города. 

Особенные слова благодарности губернатор высказал членам палаты за поддержку в решении вопросов экологии, например, передачи полигона "Красный бор" в федеральную собственность. 

Новый председатель – Ирина Соколова – является генеральным секретарем Совета МПА СНГ – полномочным представителем Федерального Собрания РФ. 

Часть состава палаты утверждает градоначальник, другую часть – депутаты Законодательного Собрания города. 

Фото: gov.spb.ru 

Теги: общественная палата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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