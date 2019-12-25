Всего общественная палата состоит из 63 членов.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что Беглов утвердил треть состава Общественной палаты Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Известно, что в Северной столице общественная палата будет состоять из 63 членов. Одну треть этого состава утверждает губернатор по представлению подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Остальная часть также утверждается Законодательным собранием города на Неве.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию.

Фото:Александр Беглов/вк