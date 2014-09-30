В Петербурге назначили глав городских КГИОП и комитета по развитию туризма

О новых назначениях губернатор Петербурга заявил на рабочем совещании с членами городского правительства.

Александр Беглов подписал постановления о назначениях должности председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга и председателя городского комитета по развитию туризма, рассказали 28 октября в пресс-службе Смольного.

С 29 октября главой КГИОП Северной столицы станет Алексей Михайлов, ранее замещавший должность первого заместителя председателя ведомства. Кроме того, с завтрашнего дня пост главы комитета по развитию туризма города займет Евгений Панкевич. Он также замещал должность первого заместителя председателя этого ведомства.

О новых назначениях губернатор Петербурга заявил на рабочем совещании с членами городского правительства.

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Фото: Piter.TV