В Петербурге создадут национальную платформу научных моделей "Научное облако"

Сбер и Правительство Северной столицы будут развивать новый подход к организации научно-исследовательской деятельности.

На ПМЭФ-2024 достигнута договорённость о комплексном подходе к развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта (AI) в науке и других сферах. Соглашение о сотрудничестве заключили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ключевая задача — поставить AI-технологии на службу социально-экономическому и технологическому развитию Северной столицы. Машинное обучение, компьютерное зрение, обработка и генерация голоса и естественного языка — эти и другие направления будут в приоритетном порядке внедряться в здравоохранении, образовании, науке, государственном управлении, предпринимательстве. Цифровыми технологиями будут оснащаться транспортные и спортивные объекты, предприятия, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Особое внимание уделят науке, основанной на данных. Сбер и Петербург объединят усилия по созданию национальной платформы научных моделей под рабочим названием "Научное облако". Она будет стимулировать научные коллективы вести исследования с использованием облачных и AI-технологий, выявлять лидеров на этом направлении и поддерживать их.

Что касается инвестиций в искусственный интеллект и вообще инвестиций в технологии, то мы планируем в следующие пять лет увеличить объем инвестиций как минимум в полтора раза по сравнению с предыдущими пятью годами. Эти планы уже у нас вошли в наш бизнес-план на этот и последующие годы, поэтому эти вложения будут осуществлены. Мы посчитали, что на каждый рубль, вложенный в искусственный интеллект, мы получаем 8 рублей отдачи. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году ВВП страны может дополнительно получить более 11 триллионов рублей благодаря широкому внедрению AI. И каждый регион, активно используя цифровые технологии в инфраструктуре, сможет внести личный вклад в дальнейшее экономическое развитие России.

Видео: Piter.tv