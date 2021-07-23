У дежурной службы комитета по благоустройству Петербурга изменился номер телефона

Старый номер телефона 314-60-13, ранее используемый для связи с дежурной службой, перестанет функционировать с третьего июня текущего года.

Многоканальный контакт-центр дежурной службы Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга приступил к выполнению своих функций с сегодняшнего дня. Граждане и организации теперь могут обращаться по единому номеру телефона — 576-14-83.

Новый сервис организован с удобным голосовым меню, которое помогает абонентам выбрать нужную тематику звонка и перенаправляет обращение непосредственно оператору, компетентному в соответствующей области вопросов, таких как уборка улиц, обслуживание дорожных покрытий и озеленение территорий.

Важно помнить, что старый номер телефона 314-60-13, ранее используемый для связи с дежурной службой, перестанет функционировать с третьего июня текущего года.

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга