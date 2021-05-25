Куда пойти на выходных: новый музей "Пушкарь" в Кронштадте

Во вторник, 25 мая пушечный выстрел ознаменовал открытие музея "Пушкарь. Музей истории и быта форта Константин". Корреспондент Piter.tv узнала, почему стоит посетить это место.

Геннадий Бычков – бывший артиллерист, опытный моряк, а теперь еще и создатель музея "Пушкарь" на территории форта "Константин".

Его история, как коллекционера, началась с пяти копеек 1769 года. На сбор артефактов ушло более 20 лет: одни экспонаты передавали в дар музею, другие Геннадий поднимал сам со дна Финского залива или находил на раскопках.

Раньше в помещении нового музея располагались пороховые погреба и ночевал караул, теперь здесь возрождают культурное наследие. В зале, посвященном жизни пушкарей, можно найти все, что угодно: от накидного ключа Петровской эпохи до морских беспозвоночных животных.

Другое помещение относится к истории форта "Константин". Здесь гостям представлена гордость хозяина экспозиции – якорь-кошка конца 18-го века, такие использовались для чистки дна перед установкой ряжей при строительстве искусственных островов; старинная дверь с замком, настоящее ружье и сабля 19 века. Огромным бонусом посещения музея служит интерактив для детей, все экспонаты можно потрогать и прочувствовать атмосферу того времени.

После экскурсии по музею советуем отправиться в служебные помещения. Сырые, темные и такие таинственные – они состоят из двух погребов и одной подъемной шахты, теперь там бегают участники квеста "Форт Боярд" и отдыхают посетители.

"Одно дело – знать, другое дело – увидеть", – сказал во время экскурсии Геннадий, и в этом есть доля правды. В честь кого назван форт? Какой материал использовали при создании крепости? Как выглядели служебные помещения, и почему рядовые солдаты прозвали Кронштадтскую крепость "каторгой"? Ответы на эти вопросы гости форта смогут узнать на бесплатной экскурсии 29 мая в 13:00, 15:00 и 18:00.

Стоимость билетов в остальное время составит: взрослый – 300 рублей, пенсионеры, студенты и школьники – 200 рублей, дети до 7 лет, участники ВОВ и боевых действий, инвалиды 1 группы – бесплатно. Музей работает ежедневно, с 12 до 20 часов.

Из Кронштадта до форта "Константин" ежедневно ходят бесплатные автобусы-шаттлы от остановок "Пл. Рошаля" и "Петровский Парк" в Кронштадте.

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Текст, фото: Александра Родионова / Piter.tv