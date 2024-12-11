КГИОП согласовал строительство разводного моста через Неву в составе ШМСД

Заключение КГИОП опубликовано на сайте комитета 6 февраля.

КГИОП согласовал строительство разводного моста через Неву. Он появится в составе Широтной магистрали (ШМСД), стало известно Piter.tv.

Заключение КГИОП опубликовано на сайте комитета 6 февраля. Оно выдано на участок магистрали от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицей 2-й Луч до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом.

Проектом предусматривается строительство: разводного автодорожного моста через Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, ограждения с воротами и калитками. Высотные отметки от уровня земли разводного автодорожного моста через Неву. Максимальная высотная отметка от уровня земли технического помещения без постоянного пребывания людей 2.990 м. КГИОП

Напомним, строительство II–IV этапов Широтной магистрали (от Витебской развязки до КАД) начнется летом 2025 года сразу в нескольких местах.

Фото: Piter.tv