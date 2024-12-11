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Второй этап строительства ШМСД начнется летом 2025 года
Сегодня, 9:56
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Второй этап строительства ШМСД начнется летом 2025 года

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Городскими властями ведется активная подготовка документации.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что к лету 2024 года будут завершены все приготовления для старта строительных работ по второму этапу Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Он уточнил, что городскими властями ведется активная подготовка документации для следующего этапа ШМСД, решаются вопросы, касающиеся земли и инженерных работ, а также урегулируются имущественные права.

Будем готовы к лету осуществить уже и процедуру закладки, и выполнение непосредственно строительно-монтажных работ по возведению второго этапа. С нескольких точек сразу начнём работы. Это очень востребованная магистраль.

Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга готовятся к строительству двух новых мостов через Неву.

Фото: Telegram / СПб Строительный

Теги: санкт-петербург, шмсд
Категории: Лента новостей,

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