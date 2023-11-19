В ЖК "Ручьи" заработал молодежный клуб "Соседи"

Площадь клуба составляет 160 "квадратов".

В Красногвардейском районе Петербурга 5 сентября открылся молодежный клуб "Соседи". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Учреждение особенно актуально для новых кварталов: оно заработало в жилом комплексе "Ручьи" на Северном проспекте, 127к2. Площадь клуба составляет 160 "квадратов". В нем можно обучиться 3D-дизайну интерьеров, получить консультацию психолога, посетить книжный и киноклуб, сыграть в настольные игры и начать учить японский, корейский и английский языки. Все занятия для молодежи от 14 до 35 лет проходят бесплатно.

До 2027 года мы откроем еще один молодежный клуб в новых кварталах, а также проведем капитальный ремонт и обновление четырех молодежных клубов. Адрей Хорт, глава Красногвардейского района Петербурга

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Фото: Telegram / Андрей Хорт