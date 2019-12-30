Петербургские подростковые клубы оснастят новым оборудованием

Первым современное оснащение получит "Вертикаль" в Авиагородке.

Подростковые и молодежные клубы Петербурга обзаведутся современным оборудованием. Соответствующее распоряжение о разработке программы оснащения дал губернатор Александр Беглов: градоначальник посетил центр "Вертикаль" для подростков в Авиагородке. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, на оснащение клуба с 16-ю секциями по рисованию, танцам, музыке, шахматам и спорту выделили 28 миллионов рублей. Меры предприняли для того, чтобы детям было интересно посещать клуб и подростки могли развиваться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 15 января открывается прием заявок на поступление в первый класс.

Фото: pixabay