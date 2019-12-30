В Ленобласти 15 января открывается прием заявок на поступление в первый класс

Заявления можно подавать до 30 июня.

С 9 утра 15 января в Ленинградской области начнется прием заявлений на поступление детей в первые классы школы.

Родители смогут подать заявление на поступление в школу следующим образом:

– через Госуслуги или портал "Образование Ленинградской области"

– в МФЦ

– прийти в саму школу.

Если школа относится к микрорайону проживания ребёнка, то заявление в неё можно подать до 30 июня. Если школа находится в другом микрорайоне, то заявления будут принимать с 1 июля по 5 сентября.

Власти обещают Шушарам новый детский сад, школу и поликлинику.

Фото: Pixabay