Власти обещают Шушарам новый детский сад, школу и поликлинику

Строительством объектов социальной инфраструктуры займутся застройщики микрорайона. Детский сад сможет вместить 320 ребят, а школа 1650. Новая поликлиника для взрослых освободит помещение для организации полноценной работы детского поликлинического отделения.

Тот факт, что в микрорайоне, рассчитанном на 60 тысяч человек, застройщики не предусмотрели ни одной детской поликлиники – до сих пор ужасает каждого жителя центральной усадьбы Шушар. Педиатры принимают в неприспособленной пристройке, а за специализированной помощью ездят в Пушкин и Московский район. Квартиры у "Дальпитерстроя" получают и очередники – многодетные семьи. Тем временем застройщик все больше обрастает штрафами и проблемным жилым фондом.

Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга:

Задержка негативно сказывается на самой строительной компании. Средства уходят на оплату штрафов, долгов, просрочек по всем направлениям, отвлекаются от строительства социальной инфраструктуры.

В комитете по строительству "Дальпитерстрой" взяли на особый контроль. Разрешений на жилищное строительство больше не выдают – на повестке только социальные объекты.

Аркадий Скоров, основатель и глава СК "Дальпитерстрой":

Сейчас финансовые средства будут переориентирвоаны на стро-во поликлиники. Поликлинику мы планируем по сложившейся обстановке сдать в конце в третьем квартале 2020 года.

Николай Линченко вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Первоочередным является строительство детского сада на 320 мест, запуск строительства школы на 1650 мест – в ближайшее время разрешение на строительство этого объекта будет получено – форсирование строительства поликлинического отделения, которое до конца 20 года в планах стоит. Причем с вводом этой поликлиники для взрослых, освободится помещение для полной организации силами районной администрации детского поликлинического отделения, соответственно у нас возникнет полный цикл социального обслуживания жителей центральной усадьбы Шушар.

В итоге детская поликлиника разместится на 3 площадках, а полноценный консультативно-диагностического центр для юных пациентов появился в Славянке. На проектирование, строительство и оснащение новой детской поликлиники будет потрачено более 2 млрд рублей.