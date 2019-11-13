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В ЖК "Ручьи" строители нашли пехотный огнемёт "Шмель"
Сегодня, 22:05
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В ЖК "Ручьи" строители нашли пехотный огнемёт "Шмель"

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В ближайшее время его уничтожат на полигоне.

В Красногвардейском районе Петербурга на строительной площадке жилого комплекса "Ручьи" рабочие нашли пехотный огнемет "Шмель". Об этом 29 июля сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Группы ЛСР.

Оружие было найдено при земляных работах. На место тут же прибыли сотрудники ГУ МЧС по Петербургу и взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии. В ходе осмотра предмета специалисты установили, что предмет представляет опасность для окружающих. Огнемет вывезли с территории ЖК, чтобы в ближайшее время уничтожить на полигоне. 

Ранее мы писали, что в аэропорту "Пулково" сотрудники обнаружили у пассажира муляжи ручных гранат.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Теги: жк ручьи, огнемет, строители
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Сегодня 22:19

Правильно сделают, что уничтожат. так держать. 

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