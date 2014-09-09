В аэропорту "Пулково" сотрудники обнаружили у пассажира муляжи ручных гранат

Находки не представляли никакой опасности для окружающих.

В аэропорту "Пулково" в Петербурге сотрудники обнаружили у пассажира муляжи ручных гранат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.

В понедельник, 19 июля, около 4 часов в дежурную часть поступило сообщение из аэропорта. Выяснилось, что сотрудники "Пулково" при проверке багажа в грузовом терминале в одной из сумок обнаружили подозрительные предметы, похожие на гранату.

На место тут же прибыли сотрудники транспортной полиции, службы безопасности аэропорта и ОМОН. Специалисты выяснили, что предметы представляют собой муляжи гранат РГД-5 и Ф-1. После проверки содержимое багажа передали сотрудникам транспортной полиции. О владельце сумке ничего неизвестно.

Ранее в "Пулково" нашли посылку с килограммом наркотиков.

Фото: 78.rosguard.gov.ru; Piter.tv