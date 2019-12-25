В "Пулково" нашли посылку с килограммом наркотиков

В отношении петербуржца завели уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

В почтовом отделении на территории аэропорта "Пулково", в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили посылку, отправленную в Иркутск. Оказалось, что в акустических колонках был спрятан гашиш, массой около 800 гр. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД РОС С ИИ ПО С ЗФО.

Отправил посылку 26-летний петербуржец. Место его жительства обыскали и нашли там еще 500 гр. марихуаны, которую он планировал распространить в Петербурге и области. В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы скором до 20 лет.

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Фото: Piter.tv