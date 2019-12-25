Тела двух обнаженных мужчин нашли в петербургской коммуналке

Личность одного из погибших предстоит установить.

В коммунальной квартире Петербурга нашли трупы двух мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Около часа ночи 9 июля в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что нашел труп 19-летнего брата. Также рядом с ним было тело незнакомца.

Молодой человек неделю назад снял комнату в коммунальной квартире на Малом проспекте, где его и нашли. Личность второго мужчины устанавливается.

Ранее на берегу реки Каменка был найден труп петербуржца.

Фото: Piter.tv