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Тела двух обнаженных мужчин нашли в петербургской коммуналке
Сегодня, 12:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Тела двух обнаженных мужчин нашли в петербургской коммуналке

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Личность одного из погибших предстоит установить.

В коммунальной квартире Петербурга нашли трупы двух мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Около часа ночи 9 июля в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что нашел труп 19-летнего брата. Также рядом с ним было тело незнакомца.

Молодой человек неделю назад снял комнату в коммунальной квартире на Малом проспекте, где его и нашли. Личность второго мужчины устанавливается.

Ранее на берегу реки Каменка был найден труп петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: коммунальная квартира, малый проспект, тело, труп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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