Тела двух обнаженных мужчин нашли в петербургской коммуналке

В коммунальной квартире Петербурга нашли трупы двух мужчин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Около часа ночи 9 июля в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что нашел труп 19-летнего брата. Также рядом с ним было тело незнакомца.
Молодой человек неделю назад снял комнату в коммунальной квартире на Малом проспекте, где его и нашли. Личность второго мужчины устанавливается.
Ранее на берегу реки Каменка был найден труп петербуржца.
Фото: Piter.tv
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