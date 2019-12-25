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На берегу реки Каменка был найден труп петербуржца
Сегодня, 9:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На берегу реки Каменка был найден труп петербуржца

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Ранее о его пропаже в полицию заявила мать.

В речке Каменка, в 500 метрах от улицы Парашютная, 74, был найден труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчины лежал лицом вниз, рубашка была задрана, штаны спущены. Труп, лежащий в грязи лицом вниз, обнаружил прохожий, гуляющий с женой и собакой вдоль реки.

Позднее труп был опознан, погибшим оказался 36-летний петербуржец. Еще 5 июля его мать обратилась в полицию с просьбой найти пропавшего сына.  Она сообщила, что у ее сына были проблемы с алкоголем, ранее он уходил из дома максимум на 3 дня.

Ранее тело мужчины спасатели достали со дна Обводного канала.

Фото: Piter.tv

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Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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