На берегу реки Каменка был найден труп петербуржца

Ранее о его пропаже в полицию заявила мать.

В речке Каменка, в 500 метрах от улицы Парашютная, 74, был найден труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчины лежал лицом вниз, рубашка была задрана, штаны спущены. Труп, лежащий в грязи лицом вниз, обнаружил прохожий, гуляющий с женой и собакой вдоль реки.

Позднее труп был опознан, погибшим оказался 36-летний петербуржец. Еще 5 июля его мать обратилась в полицию с просьбой найти пропавшего сына. Она сообщила, что у ее сына были проблемы с алкоголем, ранее он уходил из дома максимум на 3 дня.

Ранее тело мужчины спасатели достали со дна Обводного канала.

Фото: Piter.tv