  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тело мужчины спасатели достали со дна Обводного канала
Сегодня, 10:02
229
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Тело мужчины спасатели достали со дна Обводного канала

0 0

Мужчину видели купающимся, а затем он скрылся под водой.

В Обводном канале утонул мужчина. Спасателям удалось вытащить из воды только его бездыханное тело. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около часа дня 7 июля поступило сообщение, что у дома №153 по Лиговскому проспекту купается мужчина. Прибывший наряд не обнаружил мужчину в воде. На место ЧП были вызваны спасатели, найти мужчину удалось не сразу.

Тело мужчины извлекли из воды в 18:20 у дома №58 по набережной Обводного канала. Погибшим оказался мужчина, на вид 25-30 лет, был одет в черную майку с надписями и красные шорты.

Также накануне в Понтонном на берегу Невы нашли утопленника.

Фото: Piter.tv

Теги: обводный канал, утонул
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии