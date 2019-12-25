Тело мужчины спасатели достали со дна Обводного канала

Мужчину видели купающимся, а затем он скрылся под водой.

В Обводном канале утонул мужчина. Спасателям удалось вытащить из воды только его бездыханное тело. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около часа дня 7 июля поступило сообщение, что у дома №153 по Лиговскому проспекту купается мужчина. Прибывший наряд не обнаружил мужчину в воде. На место ЧП были вызваны спасатели, найти мужчину удалось не сразу.

Тело мужчины извлекли из воды в 18:20 у дома №58 по набережной Обводного канала. Погибшим оказался мужчина, на вид 25-30 лет, был одет в черную майку с надписями и красные шорты.

Также накануне в Понтонном на берегу Невы нашли утопленника.

Фото: Piter.tv