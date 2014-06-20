Молодежный клуб "Цветной город" и библиотека появятся в Красногвардейском районе

В клубе будут организованы публичные мастерские, коворкинг, событийная и проектная площадки.

В Красногвардейском районе Петербурга откроют молодежный клуб "Цветной город" и библиотеку в доме 8к2 по Муринской дороге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 18 ноября.

Нежилое здание перейдет в собственность города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Учреждение заработает в рамках реализации Стратегии развития молодежной политики района на период до 2025 года. В клубе будут организованы публичные мастерские, коворкинг, событийная и проектная площадки.

Открытие клуба будет способствовать развитию сферы молодежной политики и улучшению качества жизни, созданию условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта молодых людей. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: Госстройнадзор Петербурга проверяет строительство детских садов в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга