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Госстройнадзор Петербурга проверяет строительство детских садов в Красногвардейском районе
Сегодня, 12:10
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Госстройнадзор Петербурга проверяет строительство детских садов в Красногвардейском районе

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Оба детских сада возводят в ЖК "Цветной город".

Инспектор Госстройнадзора Петербурга начал проверку двух детских садов в Красногвардейском районе. На объектах завершились работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Оба детских сада возводят в ЖК "Цветной город". Один детский сад сможет принять 160 малышей, второй – 190.

Детские сады рассчитаны на восемь групп. Кроме кабинетов для занятий, в них будут бассейны, залы для занятий музыкой и спортом.

Фото: Госстройнадзор

Теги: госстройнадзор, детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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