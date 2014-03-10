Госстройнадзор Петербурга проверяет строительство детских садов в Красногвардейском районе

Оба детских сада возводят в ЖК "Цветной город".

Инспектор Госстройнадзора Петербурга начал проверку двух детских садов в Красногвардейском районе. На объектах завершились работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Оба детских сада возводят в ЖК "Цветной город". Один детский сад сможет принять 160 малышей, второй – 190.

Детские сады рассчитаны на восемь групп. Кроме кабинетов для занятий, в них будут бассейны, залы для занятий музыкой и спортом.

Фото: Госстройнадзор