Мытный двор в Петербурге превратят в премиальный квартал с реставрацией исторического комплекса

В КГИОП сообщили, что в 2025 году была подготовлена документация для проведения работ по сохранению Мытного двора, включая консервацию и противоаварийные меры.

На территории Мытного двора в Петербурге планируется создание нового квартала премиального класса, который будет сочетать в себе историческую архитектуру и современное жилое строительство. В рамках проекта предусмотрена реставрация объекта культурного наследия — исторического комплекса Мытного двора, а также возведение новых малоэтажных зданий, пишет "Петербургский дневник".

Первые этажи реконструированного комплекса будут отведены под коммерческие цели, что создаст дополнительные возможности для бизнеса и жителей района. В проекте также предусмотрены новые малоэтажные корпуса (до 4 этажей) с благоустроенным двором и подземным паркингом. В самом квартале планируется создание различных сервисных, детских и коммерческих пространств, а также биохакинг-центра и ресторанов.

Генеральный директор компании, занимающейся редевелопментом, Юрий Грудин отметил, что проект на территории Мытного двора — это возвращение к жизни знаковой городской локации. Он подчеркнул важность сохранения исторической идентичности места и интеграции современных архитектурных решений и сервисов. По его словам, цель проекта — создать уникальный для Петербурга квартал, который будет сочетать культурное наследие, технологичность и комфорт премиум-класса.

В КГИОП сообщили, что в 2025 году была подготовлена документация для проведения работ по сохранению Мытного двора, включая консервацию и противоаварийные меры. В феврале 2026 года Смольный утвердил отчетную документацию о выполнении этих работ, а также выдал разрешение на проведение ремонтно-реставрационных работ и приспособление объекта для современного использования под многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями общественного назначения.

Фото: предоставлено компанией, осуществляющей редевелопмент территории