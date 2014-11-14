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Новый кроссовер "АвтоВАЗа" представят на ПМЭФ-2025
Сегодня, 10:11
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Новый кроссовер "АвтоВАЗа" представят на ПМЭФ-2025

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Сейчас у модели рабочее название B-Plus Cross.

"АвтоВАЗ" намерен продемонстрировать свой новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия-24".

Сейчас у модели рабочее название B-Plus Cross. Он начнет сходить с конвейера в первой половине 2026 года, заявил Соколов.

"АвтоВАЗ" нацелен на выпуск 500 тыс. автомобилей в 2025 году. Бюджет и производственные планы уже одобрены советом директоров компании.

Ранее эксперты прокомментировали запуск серийного производства Lada Aura.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: автоваз, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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