Новый кроссовер "АвтоВАЗа" представят на ПМЭФ-2025

Сейчас у модели рабочее название B-Plus Cross.

"АвтоВАЗ" намерен продемонстрировать свой новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия-24".

Сейчас у модели рабочее название B-Plus Cross. Он начнет сходить с конвейера в первой половине 2026 года, заявил Соколов.

"АвтоВАЗ" нацелен на выпуск 500 тыс. автомобилей в 2025 году. Бюджет и производственные планы уже одобрены советом директоров компании.

Ранее эксперты прокомментировали запуск серийного производства Lada Aura.

Фото: Правительство Петербурга