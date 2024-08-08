В поликлинике №95 в Колпино появился кабинет мужского здоровья
Сегодня, 16:18
В поликлинике №95, которая расположена в Колпино, заработал кабинет мужского здоровья. Он рассчитан на комплексную профилактику и выявление заболеваний репродуктивной системы, передает телеканал "Санкт-Петербург" 17 марта. 

Пациенты старше 18 лет за день могут пройти ряд обследований – от сдачи крови до УЗИ. Для более эффективной работы приобретено новое оборудование. 

К сожалению, мужчины очень неохотно обращаются к врачам, и мы создаем для них комфортные условия, чтобы они могли безбоязненно прийти к врачу-урологу и получить столь необходимую медицинскую помощь. 

Евгения Любина, начальник отдела здравоохранения администрации Колпинского района 

В 2026 году в рамках проекта "Мужское здоровье" аналогичные кабинеты появятся во всех взрослых поликлиниках района. 

Ранее на Piter.TV: в поликлинике на улице Асафьева заменят маммограф по поручению губернатора. С такой просьбой к главе города обратилась жительница Выборгского района.

