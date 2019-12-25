В Пушкине открылся хоспис для пациентов до 25 лет

В субботу, 8 октября, в Пушкинском районе начал работу первый в России хоспис, который принимает пациентов от 18 до 25 лет. На открытие прибыли основатель Санкт-Петербургского детского хосписа Александр Ткаченко, а также власти Северной столицы.
В этом учреждении находятся тяжелобольные молодые люди, которые ранее проживали в детских хосписах. Как отметил глава ЗакСа города, раньше подростки переходили в отделения, где находились взрослые люди, с которыми им было сложно общаться в силу возраста. Теперь же они будут жить среди сверстников, что для них более комфортно.
Отрадно, что они не ощутили разницы, и почувствовали, как здесь принимают их.
Александр Бельский, глава ЗакСА
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Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
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