  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкине открылся хоспис для пациентов до 25 лет
Сегодня, 15:55
287
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине открылся хоспис для пациентов до 25 лет

0 0

В этом учреждении находятся тяжелобольные молодые люди, которые ранее проживали в детских хосписах.

В субботу, 8 октября, в Пушкинском районе начал работу первый в России хоспис, который принимает пациентов от 18 до 25 лет. На открытие прибыли основатель Санкт-Петербургского детского хосписа Александр Ткаченко, а также власти Северной столицы.

В этом учреждении находятся тяжелобольные молодые люди, которые ранее проживали в детских хосписах. Как отметил глава ЗакСа города, раньше подростки переходили в отделения, где находились взрослые люди, с которыми им было сложно общаться в силу возраста. Теперь же они будут жить среди сверстников, что для них более комфортно. 

Отрадно, что они не ощутили разницы, и почувствовали, как здесь принимают их.

Александр Бельский, глава ЗакСА

Ранее на Piter.tv: в Шушарах открылась самая большая поликлиника в районе.

Фото:  Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Теги: дети, лечение, медицина, хоспис в пушкине
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии