В Шушарах открылась самая большая поликлиника в районе

В Шушарах открылась самая большая поликлиника в Пушкинском районе. Медицинское учреждение № 60 построили на Валдайской улице. Об этом сообщили в пресс-служба районной администрации.
По словам временно исполняющего обязанности главы районной администрации Андрея Чапурова, в здании сделали красивый ремонт, в поликлинику привезли современное оборудование. Здесь установили магнитно-резонансный и компьютерный томографы.
Отметим, что посетить поликлинику смогут посетить не только местные, но и все жители Пушкинского района.
Ранее на Piter.tv: за ремонт поликлиники №94 на Товарищеском проспекте возьмётся ООО "Сантехстрой".
Фото: ВКонтакте / Пушкинский район Санкт-Петербурга
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