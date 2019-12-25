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В Шушарах открылась самая большая поликлиника в районе
Сегодня, 10:09
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В Шушарах открылась самая большая поликлиника в районе

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В учреждении установили магнитно-резонансный и компьютерный томографы.

В Шушарах открылась самая большая поликлиника в Пушкинском районе. Медицинское учреждение № 60 построили на Валдайской улице. Об этом сообщили в пресс-служба районной администрации.

По словам временно исполняющего обязанности главы районной администрации Андрея Чапурова, в здании сделали красивый ремонт, в поликлинику привезли современное оборудование. Здесь установили магнитно-резонансный и компьютерный томографы.

Отметим, что посетить поликлинику смогут посетить не только местные, но и все жители Пушкинского района. 

Ранее на Piter.tv: за ремонт поликлиники №94 на Товарищеском проспекте возьмётся ООО "Сантехстрой".

Фото: ВКонтакте / Пушкинский район Санкт-Петербурга

Теги: валдайская улица, поликлиника, пушкин, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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