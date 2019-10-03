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Коллективу представили нового главного врача психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца
Сегодня, 14:16
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Коллективу представили нового главного врача психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца

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Специалист работает в больнице с 2006-го года.

Главным врачом психиатирической больницы № 1 им. П.П.Кащенко (клиника Святого Николая Чудотворца) назначили Андрея Отмахова. В понедельник, 26 октября, его представил коллективу вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Ранее Отмахов был заместителем главврача, а до этого ― с 2006 по 2009 ― возглавлял отделение психиатирической больницы. 

На протяжении полугода медучреждением руководил Андрей Лесков. Олег Эргашев поблагодарил предыдущее руководство за личный вклад в организацию работы клиники. 

Больница оказывает специализированную медицинскую помощь взрослому населению Адмиралтейского, Фрунзенского и Московского районов. В нее входят 18 отделений. В структуру психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца входят 18 отделений. 

Ранее главврач больницы Боткина рассказал об итогах работы стационара в пандемию. 

Фото: Артем Толчий / Википедия

Теги: главврач, клиника святого николая чудотворца, психиатрическая больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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