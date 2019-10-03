Коллективу представили нового главного врача психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца

Специалист работает в больнице с 2006-го года.

Главным врачом психиатирической больницы № 1 им. П.П.Кащенко (клиника Святого Николая Чудотворца) назначили Андрея Отмахова. В понедельник, 26 октября, его представил коллективу вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Ранее Отмахов был заместителем главврача, а до этого ― с 2006 по 2009 ― возглавлял отделение психиатирической больницы.

На протяжении полугода медучреждением руководил Андрей Лесков. Олег Эргашев поблагодарил предыдущее руководство за личный вклад в организацию работы клиники.

Больница оказывает специализированную медицинскую помощь взрослому населению Адмиралтейского, Фрунзенского и Московского районов. В нее входят 18 отделений. В структуру психиатрической клиники Святого Николая Чудотворца входят 18 отделений.

Ранее главврач больницы Боткина рассказал об итогах работы стационара в пандемию.

Фото: Артем Толчий / Википедия