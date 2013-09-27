Петербургский суд отправил активистку запрещенной ячейки в психиатрическую больницу

Лидер движения Граждане СССР направлен на принудительное лечение вместо колонии.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре организатору местной ячейки движения "Граждане СССР"* вместо уголовного наказания.

Суд установил, что активистка продолжала руководить деятельностью запрещенной организации, занималась вербовкой сторонников через интернет, организовывала видеоконференции для планирования противоправных действий, администрировала сообщества в социальных сетях и рассылала экстремистские материалы в государственные учреждения.

Движение было признано экстремистским в 2019 году. Организация отрицает существование современной Российской Федерации и призывает не соблюдать ее законодательство. Назначение принудительного лечения в психиатрическом стационаре общей типологии обусловлено выявленными у обвиняемой расстройствами, влияющими на способность осознавать характер своих действий.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца приговорили к 3,5 годам колонии за звонок о бомбе на Сенном рынке.

Фото: Piter.TV

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ.